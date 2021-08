Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Simson von Parkplatz gestohlen

Gera (ots)

Ronneburg: Den Diebstahl seiner Simson S51 meldete am Sonntag (22.08.2021) der 33 Jahre alte Eigentümer der Geraer Polizei. Demnach stahl in der Zeit vom 17.08.2021 zum 22.08.2021 ein bislang unbekannter Täter das Zweirad von einem Zweiradparkplatz in der Straße der Opfer des Faschismus und entkam unerkannt. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt zum Diebstahlsgeschehen und nimmt Zeugenhinweise zum Täter bzw. dem Verbleib der Simson entgegen. (RK)

