Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Thüringen Straße

Gera (ots)

Samstag Abend (21.08.2021), gegen 17:50 Uhr kamen mehrere Polizeibeamte in der Thüringer Straße zum Einsatz, da von dort eine Auseinandersetzung zwischen drei Personen gemeldet wurde. Nach aktuellen Erkenntnissen griffen zunächst einer, dann zwei Männer (20, 38) gemeinschaftlich einen 43 Jahre alten Mann körperlich mit Schlägen an und verletzten ihn. Hierbei führten die Angreifer jeweils ein Messer mit sich. Auch der 43-jährige Geschädigte bewaffnete sich in der Folge mit einem Messer. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die Angreifer, welche jedoch namentlich bekannt sind. Alle drei Beteiligten sind sich untereinander nicht fremd. Nach aktuellem Stand kam es zu keinen Verletzungen durch den Einsatz Messer. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell