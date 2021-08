Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lauter Knall und Rauch aus dem Fenster

Gera (ots)

Nachdem sie einen lauten Knall und heraustretenden Rauch aus einem leerstehenden Gebäude in der Talstraße in Gera sahen, informierten Passanten heute Vormittag (23.08.2021), gegen 10:40 Uhr die Rettungsleitstelle. Mit dem Verdacht, dass es womöglich ein Brand ausgebrochen sei, rückten unverzüglich Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort aus. Glücklicherweise konnte wegen des vermuteten Brandes schnell Entwarnung gegeben werden. Nicht ein Feuer, sondern eine eingestürzte Decke in dem leerstehenden Haus sorgte zum einen für den lauten Knall und zum anderen für eine große Staubwolke.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt, auch der Straßenverkehr war nicht beeinträchtigt. (RK)

