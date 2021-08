Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen zwei Männer

Gera (ots)

Die Geraer Polizei leitete am Samstagmorgen (21.08.2021) die Ermittlungen gegen zwei 25 und 29 Jahre alte Männer u.a. wegen Körperverletzungen zum Nachteil von zwei Frauen 17, 19) und einem Mann(26) ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die beiden Männer in der Heinrichstraße mit den aus Richtung Sorge kommenden Frauen in Streit, griffen diese körperlich an und verletzten sie leicht. Als der 26-Jährige dazwischen ging, wurde er mit einem Messer bedroht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellen die beiden Angreifer und leiteten gegen diese entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Eine medizinische Versorgung der Geschädigten war nicht notwendig. (RK)

