Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Gera (ots)

Bad Köstritz: Ein in der Werner-Sylten-Straße aufgehängten Werbeplakat wurden von unbekannten Tätern mittels grüner Farbe beschmiert, so dass Sachschaden entstand. Am Sonntagmittag (22.08.2021), gegen 11:50 Uhr wurde die Beschädigung der Geraer Polizei mitgeteilt. Im Zuge der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365/ 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

