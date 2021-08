Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Kurt-Keicher-Straße

Gera (ots)

Ein 35 Jahre alter Mann muss seit dem vergangenem Wochenende mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Denn Zeugen beobachteten am Samstagabend (21.08.2021) gegen 22:30 Uhr wie der Mann in der Kurt-Keicher-Straße gegen die Außenspiegel mehrere Fahrzeuge trat. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten daraufhin den stark alkoholisierten Herrn sowie ein beschädigtes Fahrzeug (Opel) fest. Aufgrund des überaus aggressiven Verhaltens des 35 Jährigen wurde dieser letzten Endes zusätzlich in Gewahrsam genommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell