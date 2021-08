Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholfahrt ohne Führerschein

Gera (ots)

Am 21.08.2021 gegen 18:00 Uhr wurde nach einem Bürgerhinweis ein Fahrzeug in der Theaterstraße in Gera einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 61- jährige Fahrer war augenscheinlich alkoholisiert, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,09 Promille, so dass mit dem Fahrzeugführer anschließend eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Wie sich herausstellte, war der Fahrer nicht mehr im Besitz eines Führerscheines, diesen musste er bereits in der Vergangenheit wegen Trunkenheit im Straßenverkehr abgeben. Den Fahrer erwartet nun abermals die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

