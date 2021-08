Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Moped gestohlen

Altenburg (ots)

Am Freitag wurde in der Zeit zwischen 7 Uhr morgens und 12 Uhr mittags ein Kleinkraftrad der Marke Simson "Schwalbe" in der Farbe blau entwendet. Das Moped war auf dem Parkplatz Auf den Röhren abgestellt. Die Besitzerin hatte das Fahrzeug zwar noch mit einem extral Seilschlosss gesichert, jedoch wurde dies gleich mit entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schwerem Fall des Kfz-Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell