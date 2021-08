Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Holzpaletten angezündet

Gößnitz (ots)

Am Freitagfrüh gegen 7 Uhr hörten Anwohner in der Walter-Rabold-Straße einen lauten Knall. Kurz danach stand ein Stapel aus Holzpaletten in Flammen. Das ganze hat sich auf dem Gelände einer Gärtnerei zugetragen, von dem in der Vorwoche bereits ein Fahrzeug gestohlen wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Durch Videoaufzeichnungen einer Überwachungskamera konnte eine dunkel gekleidete Person erkannt werden, sich im Anschluss in Richtung des Bahnhofes entfernte. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

