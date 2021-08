Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Zeulenroda (ots)

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Zeulenroda, im Kreuzungsbereich - Aumaische Straße - An der alten Gießerei. Ein 28-jähriger wollte mit seinem Audi A6 aus der Kleinwolchgendorfer Str. kommend, nach links in Richtung Talsperrenbrücke abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines, aus Richtung Stadtzentrum kommenden, Renault Megane. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die 37-jährige Renault-Fahrerin und ihre 18-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden

