Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fensterscheibe zersplittert

Greiz (ots)

Am frühen Samstagmorgen zwischen 06:30 und 07:00 Uhr wurde im Greizer Seniorenheim "Haus an der Schlossbrücke" eine Fensterscheibe beschädigt. Das betroffene Fenster befindet sich im Erdgeschosse in Richtung Schlossbrücke. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Die PI Greiz bittet um sachdienliche Hinweise: 03661 6210

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell