Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randalierer gestellt

Greiz (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag gegen 02:30 Uhr schlugen 3 junge Männer am Greizer Bahnhof zwei Glasscheiben eines Schaukastens für die Fahrpläne ein. Ein 18-jähriger Täter konnte durch die Beamten der PI Greiz ergriffen werden. Seine zwei Mittäter konnten entkommen. Der gefasste junge Mann hatte sich beim Randalieren eine blutende Verletzung an der Hand zugezogen. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass der junge Mann mit 1,99 Promille erheblich alkoholisiert war. Die PI Greiz sucht Zeugen: 03661 6210

