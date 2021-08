Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen in Wiesestraße

Altenburg (ots)

Rositz: Den Einbruch in zwei Garage meldete am gestrigen Tag (19.08.2021) ein Nutzer der Altenburger Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass insgesamt 6 Garagen einen Komplexes in der Wiesestraße von bislang unbekannten Tätern gewaltsam öffneten wurden. Die Tatzeit liegt hierbei zwischen dem 17.08.2021 und dem 18.08.2021. Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen die Täter nichts. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell