Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mülltonnen in Brand

Altenburg (ots)

Altenburg: Aus noch ungeklärter Ursache brannten heute Morgen (20.08.2021) kurz nach 02:00 Uhr mehrere Mülltonnen in einem Hinterhof in der Wettiner Straße in Altenburg. Unverzüglich rückten Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort aus. Vor Ort gelang es den Kameraden der Feuerwehr die Flammen zu löschen. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand nicht. Auch verletzt wurde zum Glück niemand. Warum es zum Brandausbruch kam, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und sucht nach Zeugen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell