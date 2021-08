Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Stromkabel gestohlen

Gera (ots)

Ca. 8 Meter Stromkabel stahl ein bislang unbekannter Täter, so dass nunmehr die Geraer Polizei ermittelt. In der Zeit vom 13.08.2021 zum 16.08.2021 begab sich der Täter in den Baustellenbereich am Mohrenplatz und schnitt von einem Stromkabel, welches auf dem Boden lag, ca. 8 Meter ab. Anschließend entfernte er sich unerkannt. Die Geraer Polizei sucht im Zusammenhang der Ermittlungen nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 zu melden. (RK)

