Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Schulgebäude

Gera (ots)

Gewaltsam drang ein bislang unbekannter Täter heute Nacht (20.08.2021), kurz nach 03:00 Uhr in das Gebäude einer Berufsschule in der Eiselstraße in Gera, speziell in den dortigen Technikraum. Dabei verursachte der Einbrecher nicht nur Sachschaden, sondern stahl von dort u.a. Zubehör von einer Stereoanlage. Bereits vor Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten flüchtete der Dieb in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach ihm blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei in Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum unbekannten Täter geben können. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell