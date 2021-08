Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Mumsdorf

Altenburg (ots)

Mumsdorf: Feuerwehr, Polizei und in der Folge ein Rettungswagen rückten heute Morgen (19.08.2021), gegen 04:30 Uhr nach Mumsdorf in den Bergmannsring aus. Zeugen meldeten von dort sowohl einen Brandmelder zu hören, als auch Brandgeruch wahrzunehmen. Vor Ort konnte die betreffende Wohnung schnell ausfindig gemacht werden. Es stellte sich heraus, dass sich auf dem angeschalteten Herd ein Topf befand, so dass es letzten Endes zur Rauchentwicklung kam. Der 77-jährige Wohnungsinhaber wurde in der Folge vor Ort medizinisch betreut. Sowohl die Wohnung, als auch das Mehrfamilienhaus wurde gelüftet und blieben weiterhin bewohnbar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell