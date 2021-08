Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kennzeichentafel samt Halterung gestohlen

Altenburg (ots)

Fockendorf: Den Diebstahl seines vorderen Kennzeichens samt Halterung meldete gestern (18.08.2021) der Eigentümer eines Pkw VW der Altenburger Polizei. Demnach machte sich an diesem Tag, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr, ein bislang unbekannter Dieb an dem am Stausee abgestellten Pkw zu schaffen und riss das Kennzeichen ab. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

