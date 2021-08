Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Getränkemarkt beschmiert

Gera (ots)

Mit mehreren Graffiti verewigte sich ein bislang unbekannter Täter an der Fassade eines Getränkemarktes in der Langenberger Straße, in der Zeit von 16.08.2021 - 18.08.2021. Mit mehreren Farben beschmierte er das Objekt u.a. mit Hakenkreuzen und verursachte so Sachschaden. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Sachbeschädiger unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

