Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ein VW und zwei Skoda zerkratzt

Gera (ots)

Gleich drei zerkratzte Fahrzeuge verzeichnete die Geraer Polizei gestern Abend und nahm in der Folge die Ermittlungen zur Sachbeschädigung auf. Demnach beschädigte ein bislang unbekannter Täter am gestrigen Mittwoch (18.08.2021), in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:50 Uhr die in der Lobensteiner Straße abgestellten Pkw (VW, 2x Skoda), indem er sowohl den Lack an der Fahrzeugseite bzw. einem Außenspiegel zerkratzte. Anschließend entfernte er sich unerkannt. Zeugen, welche Hinweise zum Flüchtigen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Polizei in Gera zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell