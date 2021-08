Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Schnellrestaurant

Gera (ots)

Gewaltsam gelangte ein bislang unbekannter Täter heute Morgen (19.08.2021) in ein Schnellrestaurant in der Keplerstraße in Gera und löste so einen Polizeieinsatz aus. Offenbar kurz vor 04:00 Uhr verschaffte sich der Einbrecher Zugang zum Objekt und verursachte dabei diversen Sachschaden. In der Folge durchsuchte er die Räumlichkeiten - gestohlen hat er jedoch nach aktuellem Ermittlungsstand nichts. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war er bereits wieder auf der Flucht. Trotz eingeleiteter Fahndung gelang es nicht, den Täter zu stellen. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Dieser werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

