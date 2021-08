Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Starkstromkabel abgeschnitten

Gera (ots)

In der Zeit von Montag (16.08.2021) zum gestrigen Dienstag (18.08.2021) betrat ein bislang unbekannter Dieb den öffentlich zugänglichen Bürgersteig in der Uferstraße in Gera, auf welchem sich zwei Verteilerkästen einer dortigen Baustelle befanden. Diese öffnete der Unbekannte kurzerhand und schnitt in der Folge zwei darin verankerte Starkstromkabel heraus. Mit seinem Beutegut zog er anschließend unerkannt von Dannen. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (RK)

