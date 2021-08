Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Cannabispflanzen sichergestellt

Greiz (ots)

Greiz/Cossengrün: Da eine 51 Jahre alte Frau auf ihrem Grundstück offenbar mehrere Cannabispflanzen angebaut haben soll, kamen gestern Nachmittag (16.08.2021) kurz nach 15:00 Uhr mehrere Polizeibeamte in Cossengrün zum Einsatz. Im Rahmen einer richterlich angeordneten Durchsuchung fanden die Beamten tatsächlich ca. 400 angebaute sowie mehrere bereits getrocknete Cannabispflanzen und stellten diese sicher. Die 51-Jährige flüchtete beim Erblicken der Beamten in ihr Haus, konnte aber in der Folge dort gestellt werden. Im Anschluss wurde sie in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet. (RK)

