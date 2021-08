Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe dringen in Imbisswagen

Gera (ots)

Gewaltsam drangen unbekannte Täter in der Zeit vom Sonntag (15.08.2021) zum Montag (16.0.82021) in einem Imbisswagen ein, welcher auf einem Möbelhausparkplatz entlang der Siemensstraße in Gera stand. Dabei verursachten die Diebe nicht nur Sachschaden an dem Wagen, sondern stahlen letzten Endes insgesamt 100 Getränkedosen daraus. Die Geraer Polizei (0365 / 829-0) ermittelt zum Geschehen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (KR)

