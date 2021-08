Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Braunichswalde: Am Samstag (14.08.2021), gegen 13:30 Uhr, befuhr eine 67-jährige E-Bike Fahrerin die Hauptstraße. Sie wollte nach rechts in die Straße am Berg abbiegen. Von hinten kam eine 15-jährige Mokick Fahrerin gefahren, die versuchte die Frau rechts zu überholen. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Die E-Bike Fahrerin stürzte und verletzte sich dabei. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden.

