Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Fahrzeuge in Schlossstraße beschädigt - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Ein Pkw Ford und ein Pkw Mitsubishi gerieten ins Visier unbekannter Täter, so dass die Altenburger Polizei nunmehr die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet hat. In der Zeit vom 13.08.2021 - 14.08.2021 schmissen der oder die Täter die Scheiben des Mitsubishis ein und rissen an dem Ford die Werbefolie auf der Heckscheibe ab. Beide Fahrzeuge standen dabei in der Schlossstraße. Die Tatzeit kann hier auf die Zeit vom 13.08.2021 (22:30 Uhr) bis 14.08.2021 (ca. 01:40 Uhr) eingegrenzt werden. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. (RK)

