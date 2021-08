Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Einbruch gesucht

Gera (ots)

Einen Rasentrimmer stahl ein bislang unbekannter Täter, als er in der Zeit vom 14.08.2021 (ca. 13:00 Uhr) - 15.08.2021 (ca. 08.00 Uhr) gewaltsam in eine Lagerhalle in der Wiesestraße in Gera eindrang. Zudem verursachte der Einbrecher bei seinem Vorhaben diversen Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

