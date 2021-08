Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Lagerhalle

Gera (ots)

Die Ermittlungen zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Lusaner Straße hat seit gestern (15.08.2021) die Geraer Polizei eingeleitet. Offenbar in der Zeit vom 08.08.2021 zum 14.08.2021 verschafften sich unbekannte gewaltsam Zutritt zu der Lagerhalle. In der Folge öffneten der oder die Täter mehrere Innentüren und stahlen aus den Räumlichkeiten diverse Kupferkabel alter Maschinen. Anschießend gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen bzw. können Sie Hinweise zu den Einbrechern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell