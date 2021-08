Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nach Sturz ins Krankenhaus

Gera (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache stürzte eine 69 Jahre alte Radfahrerin am gestrigen Tag (15.08.2021), als sie gegen 15:00 Uhr im Bereich Am Stern, Richtung Naulitzter Straße unterwegs war. Ein Passant fand die Frau verletzt am Boden liegend und informierte die Rettungsleitstelle. Die 69-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. (RK)

