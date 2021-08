Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Die Kripo Gera sucht nach dem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Gera dringend nach Zeugen. In der gestrigen Nacht (15.08.2021), kurz nach 02:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft Hinter dem Südbahnhof und stahl in der Folge ein graues Elektro-Fahrrad der Marke Knox. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Zeugen, welche Hinweise zum unbekannten Einbrecher bzw. dem Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

