Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: illegale Fahrzeugveränderung

Greiz (ots)

Am 14.08.2021 gegen 20:30 Uhr wurde in Greiz auf der August Bebel Straße ein Mopedfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde schnell festgestellt, dass an dem Moped Veränderungen bzgl. der Leistung vorgenommen wurden. Da diese Veränderungen einer höheren Führerscheinklasse bedürfen, als sie der 16 jährige Fahrer hatte, erwartet diesen nunmehr ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell