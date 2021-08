Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt

Greiz (ots)

Am Samstag dem 14.08.2021 wurde gegen 20:00 Uhr ein PKW in der Brauereistraße, Greiz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde bei der 38 jährigen Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen, so dass eine Atemalkoholmessung veranlasst wurde. Diese ergab einen Wert von 0,6 Promille und somit einen Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze. Die Fahrerin erwartet nunmehr ein Fahrverbot und eine empfindliche Geldstrafe.

