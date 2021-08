Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rödigen (ots)

Der 14.08.2021 um 23:24 Uhr war die Ortslage Rödigen Tatort eines Verkehrsunfalles, wobei ein 18 jähriger Fahrer eines Peugeot versuchte in der Straße "Am Kuhberg" rückwärts zu manövrieren. Sein Manöver ging allerdings schief und er stieß in der Folge gegen einen geparkten Ford Fiesta. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme stellte sich eine Alkoholisierung von 0,64 Promille heraus, welche den Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung erhärtete und sich der Fahrer einer Blutprobenentnahme unterziehen musste.

