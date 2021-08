Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug überschlagen

Münsa (ots)

Im Rahmen von zwei Unfällen, welche sich am Freitag in der Ortslage Münsa im Bereich der B180 an der Bahnbrücke um 08:00 Uhr sowie 14:20 Uhr ereigneten, kam es auch zum Unfall mit Verletzten. Als um 14:20 Uhr ein 36 jähriger Audi Fahrer von Remsa kommend auf die B180 auffahren wollte, missachtete dieser die Vorfahrt eines Skoda´s, woraufhin es zur Kollision kam.

Die 19 jährige Insassin des Skoda musste infolge der seitlichen Kollision, welche zum Überschlag ihres Fahrzeuges führte, ärztlich versorgt werden.

Gegen den Audi Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung nach Verkehrsunfall eingeleitet.

