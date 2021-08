Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebesgut konnte an Geschädigten wieder übergeben werden

Remsa (ots)

Am Freitag, den 13.08.21 wurde polizeilich bekannt, dass es in der vorherigen Nacht zu Diebstahlshandlungen im Bereich Remsa kam. Im Rahmen der Aufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land musste festgestellt werden, dass unter anderem ein Autoradio, Werkzeug sowie Elektronikartikel entwendet wurden. Im Rahmen der Umfeldermittlungen konnten Ansätze durch aufmerksame Anwohner erlangt werden, welche zur möglichen Tätergruppierung Hinweise ergaben. Im Rahmen eines erwirkten Durchsuchungsbeschlusses konnte Beutegut aufgefunden und an die Geschädigten wieder übergeben werden. Zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 22 Jahren müssen sich nun wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls verantworten.

