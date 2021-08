Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pferde auf Koppel verletzt - Zeugenaufruf

Altenburg (ots)

Bereits am 08.08.2021 wurde bei der Polizei eine Anzeige erstattet, weil Unbekannte eine Pferdekoppel in der Ortslage Zschechwitz betreten hatten und dort eine Stute verletzten. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte dem Pferd absichtlich die Stich- und Schnittverletzungen zufügten. Die Tat muss zwischen Samstag, dem 07. August, 17:00 Uhr und Sonntag, dem 08. August, 10:00 Uhr verübt worden sein. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass Unbekannte in den vergangenen Monaten dort vier weitere Sportpferde auf ähnliche Art und Weise verletzten. Die Polizei bittet Bürger, welche verdächtige Wahrnehmungen an Pferdekoppeln im Bereich von Zschechwitz und Umgebung in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

