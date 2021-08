Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallfahrer alkoholisiert

Altenburg (ots)

Kriebitzsch: Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 12.08.2021 in der Nacht gegen 01:15 Uhr in der Altenburger Straße. Ein Fahrzeugführer eines Pkw Audi war dort mit einer Grundstücksumfriedung kollidiert und anschließend fußläufig von der Unfallstelle geflüchtet. Obwohl Zeugen den Unfall und das beschädigte Fahrzeug wahrnahmen, informierten sie erst gegen 08:15 Uhr die Polizei über den Sachverhalt. Beamte konnten den 30-jährigen Unfallverursacher anschließend alkoholisiert in seiner Wohnung in Wintersdorf feststellen. Bei dem flüchtigen Unfallverursacher konnte ein Atemalkoholwert von 1,3 Promille ermittelt werden. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell