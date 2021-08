Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettenautomat gesprengt

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz: Am 12.08.2021, gegen 21:20 Uhr, sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten, der sich im Ortsteil Niederpöllnitz, Straße des Friedens befand. Als Anwohner auf das Geschehen aufmerksam wurde, flüchteten sie mit einem Pkw. In Zusammenarbeit mehrerer Dienststellen der Thüringer Polizei konnten in Triptis vier Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 18 Jahren gestellt werden. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365 82341465. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell