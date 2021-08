Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei verletzte Frauen bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Donnerstag (12.08.2021), gegen 12:55 Uhr, befuhr eine 69-jährige Opel Fahrerin die Bundesstraße 94 von Zeulenroda-Triebes in Richtung Greiz. Am Abzweig Niederböhmersdorf wollte sie nach links abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommender 26-jährigen VW-Fahrerin. Beide Pkw kollidierten miteinander. Durch den Unfall wurden beide Fahrerinnen verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (OK)

