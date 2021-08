Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike war manipuliert

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am gestrigen Donnerstag (12.08.2021), gegen 11:45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Schleizer Straße den 34-jährigen Fahrer eines E-Bikes. Es stellte sich heraus, dass er das Fahrzeug manipuliert hatte um eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen. Er war nicht im Besitz der damit erforderlichen Fahrerlaubnis und das Bike wurde nicht versichert. Während der Aufnahme versuchte er gegen die Maßnahme vorzugehen und Beweise zu vernichten. Das Kfz wurde sichergestellt und mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (OK)

