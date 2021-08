Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeige wegen Körperverletzung

Gera (ots)

In der Enzianstraße in Gera gerieten am Donnerstagabend zwei Männer gegen 21 Uhr miteinander in Streit. Dabei wurde ein 22-jähriger Mann von einem 18-jährigen ins Gesicht geschlagen und mit einem Kopfstoß leicht verletzt. Der Streit wurde durch die Polizei geschlichtet und eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

