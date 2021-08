Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dokumente gestohlen

Bad Köstritz (ots)

Am Donnerstag war ein 64-jähriger um 11:15 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Bahnhofstraße in Bad Köstritz einkaufen. Während des Marktbesuches hatte er seine Tasche am Einkaufswagen hängen, in der sich auch eine Dokumentenmappe befand. Als er diesen kurzzeitig unbeaufsichtigt ließ, nutzte eine unbekannte Person die Situation aus und stahl die Dokumentenmappe mitsamt Führerschein, Zulassungsbescheinigung und anderen Unterlagen. Der Bestohlene erstattete Anzeige. Der Dieb oder die Diebin konnte nicht mehr festgestellt werden.

