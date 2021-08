Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Am gestrigen Tag (11.08.2021), zwischen 09:30 und 11:30 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Greiz im Tschirma, in einem Abschnitt, der auf eine Geschwindigkeit von 30km/h beschränkt ist und als Umleitung für den gesperrten Teil der Bundesstraße 92 genutzt wird, eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Während der Kontrolle wurden 13 Verkehrsverstöße geahndet. (OK)

