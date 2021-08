Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bowlingkugel beschädigt Pkw

Altenburg (ots)

Zeugen informierten am 11.08.2021 gegen 22:00 Uhr die Polizei, weil ein Mann in der Wenzelstraße auf der Fahrbahn eine Bowlingkugel entlang rollte und dabei einen abgeparkten Pkw VW Golf beschädigte. Polizeibeamte konnten den Beschuldigten mit seiner Bowlingkugel in Tatortortnähe stellen. Gegen den 28-jährigen Altenburger wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

