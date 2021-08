Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Opel gestohlen

Altenburg (ots)

Gößnitz: Ein unbekannter männlicher Täter hatte sich am 11.08.21 gegen 12:50 Uhr widerrechtlich Zugang zu den Räumlichkeiten einer Gärtnerei in der Walter-Rabold-Straße verschafft und dort verschiedene Schlüssel entwendet. Mit einem entwendeten Fahrzeugschlüssel stahl er anschließend am Tatort einen blauen Pkw Opel Astra Kombi mit dem amtlichen Kennzeichen SLN-WI 17. Zeugen beschrieben den Tatverdächtigen als einen Mann mit halblangen braunen Haaren und einem scheinbaren Alter von 50 - 55 Jahre. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell