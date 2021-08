Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dreiste Diebstahlsmasche

Gera (ots)

Nach zwei wirklich dreisten Dieben fahndete die Geraer Polizei am gestrigen Nachmittag (10.08.2021). Gegen 14:45 Uhr hielten sich die beiden Männer an der Zentralen Umsteigestelle in der Heinrichstraße in Gera auf und halfen einer 78-jährigen Frau beim Einsteigen in die Straßenbahn (in Richtung Gera-Bieblach). Offensichtlich war dies nur ein Vorwand. Denn während der Hilfeleistung stahlen die Unbekannten das Portemonnaie der Dame aus deren mitgeführten Handtasche und flüchteten in unbekannte Richtung. Erst im Nachgang bemerkte die Seniorin den Diebstahl. Aufmerksame Passanten informierten daraufhin die Polizei und kümmerten sich um die Dame, für welche zusätzlich ein Rettungswagen gerufen wurde. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung nach den flüchtigen Männern konnten diese nicht gestellt werden. Die Geraer Polizei sucht daher nach Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können. Beschreibung: männlich, südländischer Phänotyp, bekleidet mit Jeans, einer mit weißem Hemd, der andere mit blauem Hemd. Beide führten eine Sonnenbrille mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

