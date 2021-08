Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In leerstehendem Gebäude randaliert

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am vergangenen Wochenende (06.08. bis 09.08.2021) drangen bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Gebäude in der Wema-Straße ein und begingen verschiedene Sachbeschädigungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

