Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Personen randalierten

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: In der vergangenen Nacht (09.08. bis 10.08.2021) randalierten bislang unbekannte Täter im Bereich Bendenreihe/ Schopperstraße. So wurden Schilder umgeworfen, Blumenkästen beschädigt, das Glas einer Telefonzelle zerstört und eine Schnur über die Straße gespannt, welche nicht zu erkennen war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

