Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in der Straße des Friedens

Gera (ots)

Ein 61-jähriger Leichtkraftradfahrer musste gestern Nachmittag (09.08.2021) in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er in einem Unfall verwickelt war. Gegen 16:00 Uhr befuhr er hinter einem Pkw Ford die Straße des Friedens. Dabei bemerkte er scheinbar zu spät, dass der vor ihm befindlichen Ford nach rechts abbiegen wollte. Trotz des Versuches auszuweichen, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 61-Jährige kam dabei zu Fall und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Ford-Fahrerin (49) blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Straße kurzzeitig voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell