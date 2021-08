Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Gartenlaube

Gera (ots)

Ein Gartengrundstück im Baumschulenweg geriet ins Visier eines bislang unbekannten Diebes. Dieser verschaffte sich im Zeitraum vom 02.07.2021 - 09.08.2021 Zugang zu diesem und brach in der Folge in die dort befindliche Laube ein. Aus dieser stahl der Unbekannte u.a. eine Wasserpumpe, einen Boiler, ein Regal und zwei Steppdecken. Die 79-jährige Eigentümerin des Gartens bemerkte den Diebstahl am gestrigen Tag (09.08.2021) und informierte die Polizei. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell